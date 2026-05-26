Nachtopvang asielzoekers Hanzeplaza met minstens één nacht verlengd: “We hopen spoedig op structurele oplossing”

De nachtopvang in congrescentrum Hanzeplaza aan de Protonstraat zal ook in de nacht van dinsdag op woensdag geopend zijn. De gemeente Groningen laat weten dat de opvang met ten minste één nacht verlengd wordt, maar mogelijk nog langer openblijft.

Dat er komende nacht ook asielzoekers worden opgevangen, gebeurt op verzoek van het ministerie van Asiel en Migratie. Afgelopen week kon vanwege grote drukte bij het aanmeldcentrum in Ter Apel niet iedere asielzoeker die zich aan de poort meldde, automatisch een opvangplek krijgen. Het complex in Ter Apel mag maximaal 2.000 mensen opvangen. Deze week overnachtten er al bijna elke dag meer dan 2.200. Daarom werd er door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) een gecontroleerde toegang ingevoerd bij de locatie. Om te voorkomen dat mensen buiten op het gras zouden moeten slapen, boden verschillende locaties waaronder Stadskanaal, Gieten en Amsterdam noodopvang aan.

Een week

De opvang aan de Protonstraat ging zaterdagavond voor het eerst open. In de avonduren worden asielzoekers, voor wie er in Ter Apel geen plek is, met bussen naar Groningen gebracht. In de nacht van Pinkstermaandag op dinsdag ging het om 140 asielzoekers. Zij kunnen aan de Protonstraat een douche nemen en krijgen een slaapplek. In de ochtenduren worden ze vervolgens per bus weer naar Ter Apel gebracht. De bedoeling was aanvankelijk dat de opvang voor maximaal drie nachten aangeboden zou worden, maar daar komt nu dus een nacht bij. Daarnaast laat de gemeente weten bereid te zijn om de nachtopvang na woensdag met ongeveer een week te verlengen. Voorwaarde is wel dat er een oplossing komt voor de langere termijn. Hier worden nu gesprekken over gevoerd door het ministerie en de verwachting is dat hier woensdag meer over bekend wordt.

Bij een oplossing kan gedacht worden aan (nacht)opvang in een andere gemeente of op bijvoorbeeld terreinen van Defensie. Om dit goed te kunnen regelen is voorbereidingstijd nodig. Om die tijd te geven heeft de gemeente aangeboden om de opvang voor een week mogelijk te maken, mits er een concreet alternatief wordt geboden. Wethouder Manouska Molema (PRO) van Asiel laat weten: “Het is onmenselijk om mensen op de vlucht buiten te laten slapen en stuitend dat er tot nu toe geen andere gemeente de hand heeft opgestoken om voldoende (nacht)opvang te regelen. Wij hopen dat er zo spoedig mogelijk een structurele oplossing komt van het Rijk en nemen tot die tijd wederom onze verantwoordelijkheid.”

Rode Kruis

Net als de afgelopen dagen wordt het Rode Kruis ingezet om de asielzoekers op te vangen en te begeleiden. De gemeente is vol lof over die inzet: “Wij zijn het Rode Kruis zeer dankbaar voor de hulp de afgelopen dagen. Mede dankzij hen is de nachtopvang van asielzoekers goed verlopen.”