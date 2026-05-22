Na alle kritiek is dit het aangepaste ontwerp voor het Geheugenpaviljoen

Het Geheugenpaviljoen in het Zuiderplantsoen krijgt een aangepast ontwerp. Na gesprekken met omwonenden zijn kleur, begroeiing en inrichting aangepast. Ook komen er speelplekken voor kinderen en een jeu-de-boulesbaan.

De meest opvallende wijziging is de kleur: het oorspronkelijke felrood maakt plaats voor een zachtere, aarderode tint. Omwonenden die tegenover het paviljoen wonen, hadden bezwaar tegen de felle kleur. Daarnaast krijgt de westelijke kolom klimplanten, wat zorgt voor een geleidelijke overgang van veel begroeiing aan de westkant naar geen begroeiing aan de oostkant. Op het beton komt een anti-graffiti-coating.

Onder het paviljoen komt een jeu-de-boulebaan, een idee dat rechtstreeks van een omwonende kwam die daar al regelmatig speelde. In de zitplekken zijn borden verwerkt voor schaken, dammen en backgammon. Iets verderop worden speelplekken voor kinderen aangelegd met stapstenen, een zandbak en klimobjecten.

Plek voor jeus-de-boules & bordspellen onder het paviljoen Speelelementen bij Geheugenpaviljoen

Het ontwerp is gemaakt door kunstenaars Lorien Beijaert en Arna Mackic van Studio LA. Het afgelopen jaar verzamelden zij input via inloopbijeenkomsten en een klankbordgroep.

Het paviljoen was al langer onderwerp van discussie. In 2024 klaagden omwonenden over gebrekkige inspraak, wat wethouder Philip Broeksma erkende. In mei 2025 besloot hij dat het project doorging, met betere betrokkenheid van de buurt als voorwaarde.

Het nieuwe ontwerp wordt ter informatie aangeboden aan de gemeenteraad, waarna een vergunningaanvraag volgt. Een bouwtermijn is nog niet bekend.

Alle afbeeldingen zijn afkomstig van Studio LA