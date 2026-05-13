Muzikanten gezocht voor ‘soundscape’ onder ‘langste reel ter wereld’

Foto via Groninger Scheurkalender (Facebook)

De organisatie achter de Groninger Scheurkalender is op zoek naar muzikale Groningers. Zij moeten de soundtrack gaan maken voor een enorme fotoreeks, die volgens de makers de langste ‘reel’ ter wereld moet gaan worden.

Ter gelegenheid van het tienjarig jubileum van de scheurkalender zet de organisatie duizenden foto’s die in de afgelopen jaren zijn ingezonden voor de kalender achter elkaar op één film. De makers willen daar een gezamenlijke muzikale productie onder plaatsen, een ‘soundscape’ die de film ‘in tonen en klanken’ tot een geheel moet maken.

De Groninger Scheurkalender is daarom op zoek naar rustige en ingetogen muziek die de beelden ondersteunt zonder te overheersen. Mensen die een instrument bespelen of soundscapes maken, kunnen zich aanmelden. Uitgekozen deelnemers ontvangen daarna een demo met een selectie van foto’s en teksten, waar zij passende muziek voor mogen ontwikkelen. Improviseren kan ook tijdens een gezamenlijke jamsessie,.

De eerste try-out staat gepland op 22 mei om 13.00 uur. De opname vindt plaats op 28 mei, eveneens om 13.00 uur. Aanmelden kan via descheurkalender@gmail.com