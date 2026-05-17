Muziek in huiskamers brengt inwoners Noorderhoogebrug samen: “Boven verwachting verlopen”

Foto: ingezonden

In verschillende huiskamers in Noorderhoogebrug klonk zondagmiddag livemuziek. In het dorp werd de zevende editie van de “Muziektour in het dorp” gehouden. Organisator Arnold Jansen spreekt na afloop van een succesvolle en een geslaagde middag.

Arnold, hoe is het vandaag verlopen?

“Het was boven verwachting. We hebben het programma afgesloten met Oekraïens eten in het dorpshuis. Van tevoren werd ons gevraagd met hoeveel personen we rekening moesten houden. Wij gaven zestig op. Dan twijfel je natuurlijk vooraf wel even, want wat als er minder mensen komen? Maar het was fantastisch; alles is opgeraakt. Onze inschatting is dat er vanmiddag aan de tour zo’n zestig mensen hebben deelgenomen en dat er bij de afterparty zeker honderd mensen aanwezig waren. Kortom, een hele mooie opkomst.”

Wat is de ‘Muziektour in het dorp’ precies?

“In groepjes trek je langs verschillende huiskamers waar livemuziek wordt gespeeld. We verzamelden om 13.45 uur op het dorpsplein. Hier werden de groepjes gevormd, waarna de mensen naar de zeven verschillende speellocaties gingen. Dit zorgde ervoor dat er bij elk tijdsslot publiek aanwezig was. Qua muziek was het erg divers. Zo lieten Christa en Joost mooie saxofoonmuziek horen en speelden Javenda en Ellen samen op één piano, wat heel bijzonder was. Ook hadden we troubadour Klaas, die werd begeleid door Joost op gitaar. Klaas ziet eruit als een ruige vent, maar als je dan hoort wat voor lieve liedjes hij zingt, is dat prachtig.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Tineke Rouw-Oosterhuis bracht Groningse luisterliedjes ten gehore. Foto: ingezonden Tineke had danseressen meegenomen die hielpen ondersteunen bij een aantal liedjes. Foto: ingezonden

Wie traden er nog meer op?

“We hadden Tineke die in haar studio op Lamsoor hele mooie Groningse luisterliedjes ten gehore bracht. Simone liet fraaie stukken op de piano klinken en Karina nam ons mee naar Brazilië met warme, sfeervolle muziek. Haar vriend speelde gitaar en bij die optredens werd gebruikgemaakt van de kashaka, een heel apart percussie-instrument. Tot slot liet Reynold met zijn groep Con Pasiones mooie klassieke zang horen. Door in huiskamers op te treden, krijg je een hele intieme setting. Het enige minpuntje is dat ik als organisator van hot naar her rende en overal maar heel kort kon kijken. Bij verschillende optredens dacht ik echt: oh, hier had ik wel wat langer willen blijven. Daarna hadden we dus een afterparty in het dorpshuis, waar Johnny Blue and the Race optraden.”

Hoe belangrijk is dit evenement voor Noorderhoogebrug?

“Heel belangrijk, het zorgt voor een stukje binding. Je moet je voorstellen dat er hier in het dorp niet zo heel vaak iets te doen is. Natuurlijk hebben we Koningsdag en Bevrijdingsdag, maar dit evenement is echt van ons; het is door ons eigen dorp bedacht. Het brengt inwoners samen, en dat zag je vandaag ook. Van jong tot oud was aanwezig. Het is bovendien heel laagdrempelig. Er zijn mensen die niet graag naar grote knalfeesten gaan. Dit is akoestische, fijne en relaxte muziek. Dus ja, heel waardevol.”

De editie van vorig jaar vond plaats in juni. Waarom zijn jullie nu naar mei verhuisd?

“Dit evenement vergt de nodige voorbereiding. Eén van de eerste stappen is om in de muziekgroep te peilen wanneer iedereen kan. Agenda’s zitten tegenwoordig ontzettend snel vol; iedereen is druk. Het is daardoor heel lastig om een datum te prikken waarop iedereen kan. Juni bleek dit jaar geen optie, dus hebben we gekozen voor mei. Maar dat heeft de pret zeker niet gedrukt. Vorig jaar lag de totale opkomst rond de zestig personen, daar zaten we dit jaar fors boven.”

Mensen samenbrengen via muziek. Hoe belangrijk is dat in een tijd waarin de wereld verder lijkt te polariseren?

“Ik denk dat muziek één van de beste middelen is om mensen bij elkaar te brengen. Dat zag je op een dag als vandaag: muziekliefhebbers ontmoeten elkaar en na afloop drinken we gezamenlijk een drankje. Iedereen riep meteen: ‘Dit gaan we volgend jaar weer doen, hè?’ Dat is als organisator natuurlijk precies wat je graag wilt horen.”

Zou je dit ook adviseren aan andere dorpen en wijken?

“Absoluut. Als je een inventarisatie maakt, merk je dat er in heel veel huizen op een heel leuk niveau muziek wordt gemaakt. Vaak blijft dat talent een beetje verborgen. Zulke evenementen geven lokaal muziektalent een prachtig podium waar ze enorm van leren. En aan de andere kant brengt het buurtbewoners dichter bij elkaar. Dat is ontzettend waardevol. Wij gaan volgend jaar zonder twijfel weer een nieuwe editie organiseren.”