Motorrijder uit Haren komt om het leven bij ernstig verkeersongeluk in Gelderland

Bij een ernstig verkeersongeluk bij het Gelderse Eerbeek is vrijdagavond een 57-jarige motorrijder uit Haren om het leven gekomen. Ook de 19-jarige bestuurder van de betrokken personenauto overleefde het ongeval niet. Dat meldt de politie zaterdag.

Het ongeluk gebeurde rond 23.20 uur op de Harderwijkerweg (N786) tussen Eerbeek en Laag Soeren. Een getuige laat aan de regionale krant De Stentor weten dat een automobilist uit de richting van Eerbeek hem vlak voor het ongeval inhaalde. De jonge bestuurder raakte daarna in de berm en verloor de controle over het stuur. De auto belandde vervolgens op de rijstrook voor het tegemoetkomende verkeer, waar op dat exacte moment de motorrijder uit Haren reed.

Nieuwsfotografen ter plaatse melden dat de ravage groot was; brokstukken lagen verspreid over de weg en de auto kwam uiteindelijk tussen de struiken tot stilstand.

De hulpdiensten, waaronder de politie, meerdere ambulances en omliggende brandweerkorpsen, rukten uit en waren snel ter plekke. Medische hulp mocht voor beide bestuurders echter niet meer baten; zij overleden aan hun verwondingen. In de auto zaten geen andere passagiers. De politie is een uitgebreid onderzoek gestart naar de exacte toedracht.