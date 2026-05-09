Motorrijder gewond bij verkeersongeluk op Euvelgunne

Bij een verkeersongeluk op de Hooghoudtstraat op bedrijventerrein Euvelgunne is zaterdagmiddag een motorrijder gewond geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 14.50 uur ter hoogte van de kruising met de Winschoterweg. “Door nog onbekende oorzaak is een motorrijder ten val gekomen”, vertelt Ten Cate. “Voor zover bekend zijn er geen andere voertuigen bij het ongeluk betrokken geweest.” Hulpdiensten waren snel op de locatie aanwezig. “Verpleegkundigen van een ambulance hebben het slachtoffer gecontroleerd. Daarna is deze met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht.