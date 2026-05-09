Molens openen dit weekend de deuren voor Nationale Molendag

De Germania in Thesinge. Foto: RomkeHoekstra - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=104384364

Een groot aantal molens in de gemeente opent dit weekend de deuren in het kader van Nationale Molendag. Onder andere de molens in Thesinge, Woltersum, Haren en Ten Boer zijn te bezoeken.

De Nationale Molendag vindt elk jaar plaats in het tweede weekend van mei. “Het is een unieke kans om bijzondere molens te bezoeken en om er te luisteren naar de verhalen van molenaars”, laat Het Groninger Landschap weten dat verschillende molens in beheer heeft. “De algemene regel is dat de molen geopend is wanneer de vlag uithangt en/of de wieken draaien.” Tijdens een bezoek word je rondgeleid en wordt er verteld over het ambacht en de werking van de molen.

Zo zijn op zaterdag de molens Bovenrijge en Widde Meuln in Ten Boer geopend en De Hoop in Haren. De Fram in Woltersum is zowel op zaterdag als zondag geopend. En de Germania in Thesinge is alleen op zondag geopend. De Germania is een korenmolen die in 1825 gebouwd werd als grondzeiler. Dit is een windmolen die vanaf de grond kan worden bediend. In 1852 werd deze verhoogd tot een stellingmolen. Vroeger werd de molen gebruikt als koren- en pelmolen.

De eerste Nationale Molendag werd gehouden in 1973. Dit gebeurde toen vanwege de vijftigste verjaardag van De Hollandsche Molen. Meer informatie over de molens die dit weekend geopend zijn, vind je op deze website.