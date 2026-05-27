Miljoenenplan met gezamenlijke hoofdsponsor voor FC Groningen, Donar en Lycurgus

Foto van FC Groningen (bewerkt met AI)

FC Groningen, Donar en Lycurgus krijgen een gezamenlijke hoofdsponsor via een nieuw regionaal samenwerkingsverband van bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Dat meldden RTV Noord en het Dagblad van het Noorden woensdagmiddag.

Het initiatief komt van Groningen & Partners, de voormalige Marketing Groningen. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden brengen volgens insiders ongeveer vijf miljoen euro bij elkaar voor de drie clubs, waarbij de helft door tientallen bedrijven en kennisinstellingen wordt opgebracht. Een vergelijkbaar bedrag zou via Nij Begun kunnen worden toegevoegd. Inmiddels is er al rond de 3 miljoen euro opgehaald. De deelnemende bedrijven leggen per partij tussen de 125.000 euro en een kwart miljoen euro in.

De verdeling van het geld is 75 procent voor FC Groningen (ongeveer 4 miljoen euro), 15 procent voor Donar (750.000 euro) en 10 procent voor Lycurgus (250.000 euro). Daardoor verandert ook de bestaande sponsorstructuur bij de drie clubs. De huidige hoofdsponsors verdwijnen van de voorkant van de shirts en maken plaats voor één gezamenlijke sponsornaam.

De clubs houden hun eigen identiteit en beleid, maar gaan wel nauwer samenwerken achter de schermen. Het geld wordt beheerd door Groningen & Partners, dat het ziet als een nieuwe manier van regioprofilering met topsport als uithangbord. Het plan lijkt op de ‘Brainport’-constructie in Eindhoven, waarbij onder meer ASML, Philips en de TU Eindhoven samenwerken met sportclubs in die regio. Onder meer PSV wordt al jaren via deze constructie gesponsord.

Het plan wordt donderdag gepresenteerd in Forum Groningen en start naar verwachting op 1 juli.