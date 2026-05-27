Middenvelder Mats Seuntjens verlaat FC Groningen

Mats Seuntjens vertrekt bij FC Groningen. Dat heeft de club deze woensdag bekendgemaakt.

Het aflopende contract van de 34-jarige aanvallende middenvelder wordt niet verlengd. Seuntjens droeg in anderhalf jaar tijd 31 keer het FC-shirt; meestal als invaller. Hij scoorde drie keer en gaf tweemaal een assist die tot een doelpunt leidde. Seuntjens was zelfs even doelman. Het gebeurde tijdens een bekerwedstrijd tegen Sparta, toen Etienne Vaessen een rode kaart kreeg en alle wisselmomenten al gebruikt waren. Het ging Seuntjens goed af.

Op 21 mei speelde hij zijn laatste wedstrijd voor FC Groningen, het play-offduel met Ajax. FC Groningen dankt Mats Seuntjens voor zijn inspanningen voor de club en wenst hem veel succes in het verdere verloop van zijn carrière.