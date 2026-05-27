Meterslang textielkunstwerk reist en groeit in Groningse ontmoetingsplekken

Bewoners in Groningen kunnen vanaf mei weer meedoen aan het reizende textielkunstproject En Vele Anderen. In ateliers maken deelnemers samen een meterslang kunstwerk van stof, gebaseerd op persoonlijke verhalen.

Het project van sociaal-artistieke organisatie Wandelende Duinen reist al sinds 11 mei door de provincie en was al te bezoeken Bij Van Houten in de Oosterparkwijk en de Forumbibliotheek in Ten Boer. Na een uitstapje in de provincie volgen tot en met oktober nog de Forumbieb en het Clockhuys in Haren (1 t/m 5 juni 13:30 tot 17:30 uur), het Forum aan de Nieuwe Markt (10 t/m 12 juni 13:30 tot 17:30 uur en 13 t/m 14 juni 11:00 tot 17:00 uur) en festival Noorderzon (24 t/m 28 augustus 13:00 tot 17:00 uur).

Op de verschillende locaties kunnen mensen binnenlopen om hun verhaal te delen en dit te verwerken in textiel. De verhalen worden met eenvoudige handwerktechnieken toegevoegd aan een groeiend doek. Meedoen is gratis en iedereen kan aansluiten.