Meikermis officieel geopend door wethouder Molema

De Meikermis is donderdagmiddag weer van start gegaan. Elf dagen lang is het feest voor jong en oud op de Grote Markt en de Vismarkt. Wethouder Manouska Molema heeft de kermis geopend bij het reuzenrad Bon Voyage op de Vismarkt.

De nostalgische kermis die voorheen op de Ossenmarkt stond, is dit jaar verhuisd naar de noordzijde van de Grote Markt. Hier staan onder andere Le Grand Carrousel, de Peter Pan Railway, de hoepla en na de bootjesmolen met de enige echte kapitein.

Naast de draaimolen en het reuzenrad is er dit jaar natuurlijk weer de duizelingwekkende Airborne van 65 meter hoog op de Grote Markt.

De meikermis duurt tot en met zondag 17 mei tot 21.00 uur. Meer informatie over de kermis is te vinden op kermisingroningen.nl.