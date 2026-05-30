Meezingcafé Glimmen krijgt in juni vervolg: “Muziek verbindt”

Het meezingcafé in Glimmen krijgt vanwege de succesvolle start in april al snel een vervolg. De organisatie wilde met de vervolgeditie in eerste instantie wachten tot de herfst, maar inmiddels heeft men besloten om op 12 juni alweer een nieuwe editie te organiseren.

“Livemuziek, samen zingen en een hoop gezelligheid, omdat muziek verbindt”, laat Paul Bosma namens de organisatie weten. In april werd de eerste editie van het meezingcafé gehouden als pilot. Het idee was simpel: bij genoeg belangstelling en positieve reacties zou het initiatief een vervolg krijgen. En die animo was er. Enkele tientallen zangliefhebbers kwamen op het initiatief af, waarbij bijvoorbeeld gezamenlijk ‘Love is All’ van Roger Glover werd gezongen. Maar ook klassiekers van Ede Staal en Peter de Koning passeerden de revue.

Jong en oud verbinden

Het doel van het meezingcafé is helder. “We hopen uiteindelijk zoveel mogelijk verschillende leeftijdscategorieën samen te brengen”, legt Bosma uit. “Bij andere meezingcafés zie je vaak dat de meeste deelnemers vijftigers of zestigers zijn. Het zou geweldig zijn als er straks ook tieners, twintigers en dertigers aanschuiven. Zo’n avond is een prachtige manier om elkaar te leren kennen. Zingen verbroedert; het zou mooi zijn als hierdoor een stukje extra ‘noaberschap’ in het dorp ontstaat.”

Songteksten op scherm

Net als tijdens de pilot in april wordt de muzikale avond in juni volledig live begeleid door ervaren muzikanten. Opnieuw is er gekozen voor een passend thema: ‘All about love’. Bezoekers hoeven van tevoren de liedteksten niet uit het hoofd te leren: alle songteksten worden gedurende de avond geprojecteerd op een scherm in de zaal.

De tweede editie van het meezingcafé in Glimmen vindt plaats op vrijdag 12 juni en begint om 20.00 uur in dorpshuis De Groenenberg.