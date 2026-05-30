Meerkampster Sofie Dokter op weg naar topprestatie

Meerkampster Sofie Dokter van Groningen Atletiek heeft een uitstekende eerste dag achter de rug tijdens de prestigieuze Hypermeeting in het Oostenrijkse Gotzis. De 23-jarige Groningse leidt na vier onderdelen met een prachtig totaal van 3969 punten.

Bij de jaarlijkse Hypermeeting is een groot deel van ’s werelds beste meerkampers aanwezig. De wedstrijd geldt als de perfecte voorbereiding voor het WK, dat van 10 t/m 16 augustus plaatsvindt in Birmingham. Dokter, die in maart wereldkampioene werd op de indoor vijfkamp, verbeterde op de eerste dag drie van haar vier persoonlijke records.

Ze begon de wedstrijd met een tijd van 13,27 seconden op de horden; een dik PR. Wat volgde was een enigszins tegenvallend onderdeel: het hoogspringen. Daar bleef ze steken op 1 meter 80, waar haar PR 9 centimeter hoger is. Sofie nam bij het kogelstoten de leiding over, dankzij een uitstekende prestatie van 14 meter 70; bijna een halve meter verder dan ooit. De eerste dag werd afgesloten met alweer een PR: de 200 meter voltooide ze in 23,13 seconden.

Dokter heeft in de tussenstand 110 punten voorsprong op de Zwitserse Annik Kalin en 120 punten op de Amerikaanse Talijah Brown. De Nederlandse Emma Oosterwegel staat op de vierde plaats. Zondag resteren nog drie onderdelen: het verspringen, het speerwerpen en de 800 meter. Maar eigenlijk is de test nu al geslaagd.