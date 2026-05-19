Meerdere voertuigen betrokken bij aanrijding op zuidelijke ringweg

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk op de zuidelijke ringweg (N7) zijn dinsdag aan het einde van de middag meerdere voertuigen met elkaar in botsing gekomen. Vanwege het ongeluk zijn er twee rijstroken afgesloten.

Het ongeluk gebeurde rond 17.15 uur tussen knooppunt Euvelgunne en het Julianaplein. “In de verdiepte ligging ging het door nog onbekende oorzaak mis”, vertelt een nieuwsfotograaf. “Vijf voertuigen kwamen met elkaar in botsing. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Wel is er blikschade.”

Om hulpdiensten veilig hun werk te kunnen laten doen zijn twee rijstroken afgesloten. Vanwege het ongeluk staat er rond 17.45 uur een file van 2,5 kilometer vanuit de richting Westerbroek. Volgens Rijkswaterstaat moeten weggebruikers rekening houden met een vertraging van ruim twintig minuten.