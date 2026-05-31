Meerdere onwelwordingen bij Marathon van Groningen

Op de Zernike Campus hebben hulpverleners overleg. Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij de Marathon van Groningen zijn zondag diverse mensen onwel geraakt. De hulpdiensten vertellen dat er twee personen voor behandeling naar het ziekenhuis zijn gebracht.

Aan het einde van de ochtend ging het mis in de laatste kilometers van de halve marathon. Ooggetuigen melden aan de redactie van OOG dat op de Pleiadenlaan en op de Zonnelaan op meerdere plekken mensen onwel raakten. Woordvoerder Geert Anne Mollema van de brandweer vertelt dat de hulpdiensten hebben opgeschaald naar een GRIP 1-situatie: “In totaal zijn er zeven mensen onwel geraakt van wie er twee naar het ziekenhuis zijn gebracht. Het gaat voornamelijk om deelnemers aan de halve marathon.”



Vanwege de situatie is er groot opgeschaald: “Er is veel medisch personeel aanwezig. Ambulances uit Friesland, Drenthe en Overijssel zijn bijgesprongen. Hier op de finish kunnen we direct mensen opvangen met wie het niet goed gaat. Op dit moment, het is nu rond 14.00 uur, is de situatie stabiel, maar nog niet onder controle.”

Afgelasting geen optie

Op de vraag of niet overwogen is om het evenement af te gelasten, zegt Mollema: “Dit is wel overwogen. Maar rond 12.00 uur waren alle deelnemers onderweg. Iedereen bevond zich op het parcours. Als je dan besluit te stoppen, dan zit je met een grote, logistieke operatie waarbij je enerzijds de deelnemers over het besluit moet informeren en anderzijds moet men toch op een bepaalde manier terug.”

Daarom is er onder andere voor gekozen om de brandweer langs de route in te zetten. Zij hebben zogeheten ‘Nozze Slangen’ uitgerold. Dit zijn slangen waar allemaal gaatjes in zitten waar water uit spuit. “Dit zorgt voor een douche waardoor we de deelnemers kunnen verkoelen.” Dat er opgeschaald is naar GRIP 1 betekent dat de communicatie tussen de verschillende hulpdiensten strak wordt gecoördineerd. Op de Zernike Campus wordt een Commando Plaats Incident (CoPI) ingericht.”

Veel hulpverleners

Nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl vertelt dat er veel hulpdiensten ter plaatse zijn: “Wat ik van hulpverleners hoor, is dat er veel te weinig waterpunten langs de route zijn aangebracht. Op de route zijn diverse mensen onwel geraakt.” Verslaggever Annelies van Santen ziet vanaf de Zernike Campus meerdere ambulances het parcours oprijden: “Vooral in het laatste uur is het warmer geworden waarbij het ook wat benauwd aanvoelt.”

Ambulances op de Zernike Campus. Foto: Patrick Wind – 112groningen.nl Op het Landleven wordt het Commando Plaats Incident ingericht. Foto: Rick ten Cate – tencatefotografie.nl

“Niet warmer dan verwacht”

OOG-weerman Johan Kamphuis laat weten dat de omstandigheden qua weer zondag niet extreem zijn: “Het enige wat je kunt zeggen is dat de vochtigheid met 55 procent wat aan de hoge kant ligt, waardoor het wat klam aanvoelt. Maar de temperatuur ligt op dit moment, rond 12.30 uur, op 21,5 graden. Daarmee is het niet warmer dan verwacht. Ook is de lucht niet strak blauw.” Op de vraag waarom het dan toch misgaat: “Vanuit mijn expertisegebied kan ik daar geen antwoord op geven. Als het nu 30 graden zou zijn met een luchtvochtigheid van tachtig procent, dan heb je een hele duidelijke oorzaak. Dus de oorzaak moet, denk ik, ergens anders gezocht worden. Dat zou bijvoorbeeld een slechte voorbereiding van deelnemers kunnen zijn. De afgelopen weken hadden we koeler en kouder weer. Als je juist in zulke omstandigheden getraind hebt, dan is wat je vandaag meemaakt wel andere koek. Maar nogmaals, dat weet ik niet.” De organisatie had van tevoren opgeroepen om voldoende water te drinken en om goed naar het lichaam te luisteren.

Marathon van Groningen

De Marathon van Groningen wordt zondag voor het eerst sinds lange tijd weer gehouden. In totaal doen er 12.000 deelnemers mee. Om 08.30 uur klonk het startschot voor de deelnemers die de 10 kilometer lopen. Om 09.15 uur vertrokken de 6.500 hardlopers die de halve marathon lopen. De lopers op de koningsafstand, de hele marathon, begonnen om 10.30 uur aan hun uitdaging. Voor deze afstand hadden zich 2.700 lopers aangemeld. Als laatste startte om 11.30 uur de KidsRun waarbij zo’n driehonderd kinderen de 2,5 kilometer lopen.

