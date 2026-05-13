Meerdere aanhoudingen na winkeldiefstallen in binnenstad

In de binnenstad zijn woensdagmiddag meerdere personen aangehouden na winkeldiefstallen bij verschillende winkels.

De politie kwam in actie nadat één verdachte werd betrapt bij de Douglas. Hij vluchtte vervolgens richting het Martinikerkhof, waarbij hij de buit onderweg weggooide.

Kort daarna is een tweede verdachte aangehouden in de Gardepoort. Een derde verdachte werd op een andere plek in het centrum aangehouden. Een mogelijke vierde verdachte is aan de politie ontvlucht. Tijdens de aanhoudingen is een fiets van één van de verdachten in beslag genomen.