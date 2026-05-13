Meer geld uitgetrokken voor ontwikkeling Reitdiepswaard

De gemeente trekt extra geld uit voor de ontwikkeling van de Reitdiepswaard. Dat is het gebied tussen het Reitdiep en de Friesestraatweg. De investering bedraagt nu in totaal een kleine 21 miljoen euro tot het jaar 2031.

De Reitdiepswaard verandert de komende jaren van bedrijfslocatie naar woonfunctie. De gemeenteraad stelde eerder al miljoenen euro’s beschikbaar, maar er is meer geld nodig, voor extra maatregelen voor de groengebieden. Het gaat om 1,37 miljoen euro. Er wordt al ruim tien jaar gewerkt aan de transformatie van het gebied, zoals de woningbouw van Woldring, Brivec, Crossroads en The Yard. Maar er moet daar ook een aangename woon- en leefomgeving ontstaan.

De gemeente is inmiddels begonnen met de herinrichting van de Friesestraatweg als woonstraat. Er moet echter ook meer groen komen. Daarvoor is eerder al het middengebied aangewezen, bij Baxbier, Bo-rent en Bouwselect. Nu wil de gemeente ook verblijfsgebieden aanleggen aan de noord- en zuidzijde van de Reitdiepswaard. De aanleg kan naar verwachting volgend jaar beginnen.