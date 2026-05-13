Medewerkers Symeres leggen woensdag het werk twee uur neer

Foto: Kravaivan11 via Pixabay

Medewerkers van de farmaceutische onderzoeksorganisatie Symeres in Groningen leggen deze woensdagmiddag hun werk twee uur lang neer.



Ze zijn boos omdat ze ondanks meerdere pogingen van de vakbonden nog steeds geen cao hebben. ‘Met de werkonderbreking willen ze een duidelijk signaal naar hun werkgever afgeven’, aldus Rick Pelis van CNV. ‘Namelijk dat het voor hen essentieel is dat hun arbeidsvoorwaarden gezamenlijk worden vastgesteld in een cao.’

Het ontbreken van een cao is merkbaar in de manier waarop arbeidsvoorwaarden tot stand komen, aldus CNV. Rick Pelis: ‘Hoewel er een ondernemingsraad is, worden arbeidsvoorwaarden grotendeels eenzijdig door de werkgever vastgesteld. Wij hebben Symeres meerdere keren opgeroepen om met een duidelijk en concreet cao-voorstel te komen, maar dat gebeurt maar niet. Dus voeren we nu samen met FNV de druk op.’

De actie in Groningen is niet de eerste bij Symeres. Vorige week was er een prikactie op vier van de vijf Nederlandse locaties: Groningen, Nijmegen, Weert en Oss. Toen legden medewerkers een uur lang hun werk neer. Omdat de acties nog niet het beoogde effect hebben gehad, worden de acties opgeschaald. De medewerkers in Groningen krijgen de oproep om van 15.00 uur tot 17.00 uur hun werk neer te leggen en buiten op het parkeerterrein te verzamelen.

Symeres is een toonaangevende Europese onderzoeksorganisatie die geneesmiddelen ontdekt en ontwikkelt. In Nederland werken er in totaal ongeveer 350 mensen. Daarnaast zit het bedrijf ook in de VS en Tsjechië.