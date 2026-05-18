Martinikerk zoekt donateurs om windhaan en kroon te behouden: ‘Soms laat een restauratie meer zien dan verwacht’

Foto: Stichting Martinikerk Groningen via Facebook

De restauratie van de Martinikerk is inmiddels een maand bezig. De werkzaamheden aan de buitenzijde van het gebouw zijn de komende maanden goed zichtbaar in de binnenstad. De eerste schade blijkt echter ingrijpender dan verwacht. Daarom is de Martinikerk een doneeractie begonnen voor het herstel van de windhaan en de kroon op het dak.

“Soms laat een restauratie meer zien dan verwacht”, stelt de Stichting Martinikerk Groningen. “Nu de windhaan en de bekroning zijn gedemonteerd en in handen van de smid grondig zijn onderzocht, blijkt dat het onderliggende ijzerwerk ernstig is aangetast. Restauratie is noodzakelijk om dit unieke onderdeel van de kerk te behouden. Dat kunnen we niet alleen.”

De windhaan en de ijzeren spits op het dak van het hoogkoor worden gerestaureerd in een smederij in Warffum. De restauratie duurt naar verwachting 10 tot 12 weken, waarna de opvallende versierselen op het dak worden teruggeplaatst. Wie een bijdrage wil leveren aan de restauratie van de kroon en de windhaan, kan terecht op deze pagina. “Wij zijn dankbaar voor iedere donatie. Iedere gift helpt mee!”

Naast de windhaan en de kroon vinden er de komende maanden ook voeg- en metselwerk, schilderwerk en reparaties aan de glas-in-loodramen plaats. Daarnaast krijgen goten en ijzerwerk onderhoud. Daarbij wordt onder meer gewerkt met steigers en soms met hoogwerkers rondom het gebouw.