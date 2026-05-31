Marianne en Rebecca openen in Ten Boer koffiezaak waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten: “Elk dorp verdient zo’n plek”

Marianne en Rebecca bij het pand bij het Koopmansplein waar momenteel druk verbouwd wordt. Foto: eigen foto

Een droom die werkelijkheid wordt. Dat zegt Marianne Koning over het feit dat zij samen met Rebecca deze zomer hun eigen koffiezaak ‘Kovvie’ openen aan het Koopmansplein in Ten Boer. Na een jarenlange zoektocht naar een pand hebben de ondernemers sinds deze week een sleutel in handen van een pand waar zij hun droom kunnen verwezenlijken.

Marianne, een droom die werkelijkheid wordt…

“Ik heb het hier echt al heel lang over. Al van jongs af aan leek het mij geweldig om een eigen koffiezaak te hebben. In het verleden heb ik de nodige horeca-ervaring opgedaan waarbij ik in de gastvrijheid heb gewerkt; ik vond het prachtig om het mensen naar de zin te maken. Ik kan me nog goed herinneren dat ik in 2020 heb gezegd: over vijf jaar heb ik mijn eigen koffiezaak. Het is uiteindelijk een jaartje later geworden, maar we hebben nu dan toch echt de sleutel van ons pand.”

Waarom is deze plek zo belangrijk voor Ten Boer?

“Zo’n plek hebben we simpelweg nog niet in Ten Boer. We missen in het dorp een centrale ontmoetingsplek. We hebben op dit moment wel de Oude School, waar verschillende initiatieven een plek hebben gevonden, maar deze locatie wordt in de toekomst gesloopt. We hebben ook een bibliotheek, maar als je daar naartoe gaat, kom je er met een specifiek doel. En de kantine bij de voetbalvereniging trekt natuurlijk niet alle inwoners. In 2017 ben ik hier komen wonen. In de eerste jaren kende ik maar weinig mensen. Het was best wel een uitdaging om met inwoners in contact te komen. Dat contact kwam pas toen mijn kinderen naar de basisschool gingen en ik op het schoolplein in contact kwam met andere ouders. Daar heb ik Rebecca leren kennen. Zo is het balletje ook gaan rollen.”

Hoe belangrijk is Rebecca geweest in dit proces?

“Op het schoolplein raakten we met elkaar in gesprek en zij bleek precies hetzelfde idee te hebben: het opzetten van een koffiezaak waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Dan komt zoiets prachtig samen. Dat is uiteindelijk heel prettig geweest, omdat je samen de schouders eronder kunt zetten. Zij heeft weer een heel ander netwerk en andere ideeën over hoe je zoiets kunt realiseren dan ik. En eerlijk is eerlijk: als je het even niet meer ziet zitten, dan helpt de ander je om het snel weer positief in te zien.”

Daarmee doel je onder andere op het vinden van een locatie, want dat was de grote uitdaging, hè?

“Je wilt niet weten hoe vaak ik de afgelopen jaren websites als Funda en die van de woningcorporatie heb bezocht. Iedere keer zocht ik of er in Ten Boer wellicht een ruimte aangeboden werd. Maar het lukte telkens niet; er was simpelweg geen aanbod. Ondertussen was mij al een aantal keren een ruimte aan de Marskramer bij het Koopmansplein opgevallen. Het bevindt zich in een pand dat vorig jaar is opgeleverd, maar ik dacht aanvankelijk dat het niets voor ons zou zijn.”

Hoe kwam dat?

“Ik dacht dat het een soort gemeenschappelijke ruimte of een opslagruimte zou zijn die puur bij het gebouw hoorde. Er lagen destijds ook spullen opgeslagen. De veronderstelling was dat we hier niks mee konden doen. Uiteindelijk hebben we toch contact gezocht en via via kwamen we bij de verhurende partij terecht: Wierden en Borgen. Zij vertelden dat wij de allereerste partij waren die geïnteresseerd was in deze ruimte. En toen ging het snel. Afgelopen week konden we de sleutel in ontvangst nemen. Je kunt je voorstellen dat we ontzettend blij zijn.”

Moet er de komende tijd nog veel gebeuren in het pand?

“Er rust al een horecabestemming op deze ruimte, dus dat is heel mooi. Toevallig hebben we de afgelopen dagen wel een terrasvergunning ingediend, want het lijkt ons fantastisch dat mensen bij mooi weer buiten op het terras een kopje koffie kunnen drinken. Inmiddels zijn we druk bezig in het gebouw: de muren krijgen een kleurtje, er wordt een vloer ingelegd, er wordt een halletje gerealiseerd en er wordt een bar gebouwd. Voor het beeld: het gaat om een ruimte van ongeveer 40 vierkante meter. Gelukkig hebben zowel Rebecca als ik een hele handige man, waardoor we snel meters kunnen maken. De bedoeling is dat we halverwege of eind juli de deuren gaan openen.”

Hoe wordt er in het dorp gereageerd op jullie plannen?

“We hebben het nieuws de afgelopen week gedeeld via een besloten pagina op sociale media voor het dorp. We zijn nu nog steeds diep onder de indruk van alle positieve reacties. Het is echt ontploft! Mensen noemen het een enorme aanwinst en geven aan dat hier echt behoefte aan is. Wij zijn hier ontzettend blij mee. Rebecca en ik constateerden jaren geleden al dat dit een mooie toevoeging voor het dorp zou zijn, maar het is fantastisch om te zien dat wat wij vinden, ook zo breed door de rest van het dorp wordt gedragen.”

Kan de koffiezaak straks ook bijdragen in de strijd tegen eenzaamheid?

“Dat denk ik zeker. Je hebt straks een laagdrempelige plek waar je naartoe kunt lopen, waar je een kop koffie kunt drinken en waarbij je met andere mensen aan een tafeltje in gesprek kunt gaan. Wij denken dat dit heel erg waardevol zal zijn voor de leefbaarheid.”

Stel dat het augustus is. Hoe gaat het er dan ongeveer uitzien bij Kovvie?

“Wij hopen dat het dan al een hele levendige plek is waar inwoners gezellig een kop koffie drinken, maar waar ook recreanten en wandelaars aan kunnen schuiven. We gaan koffie, ontbijt, lunch en taart aanbieden. Ook is er de mogelijkheid voor koffie-to-go, zodat je de koffie makkelijk mee kunt nemen. Voor de lunch werken we met een kleine kaart. Alcohol schenken we niet, en op mooie zomerdagen willen we daarnaast ijsjes gaan verkopen.”

Ik kan me voorstellen dat er ontzettend veel op jullie afkomt. Zoeken jullie ook nog hulp?

“Als je bedoelt of we personeel zoeken voor in de koffiezaak: nee, voorlopig niet. De bedoeling is dat we in eerste instantie van dinsdag tot en met zaterdag geopend zijn. Wij verwachten dat we dit met zijn tweeën kunnen runnen. Wat we wél willen doen, is nadrukkelijk de samenwerking zoeken met andere lokale ondernemers. We willen bijvoorbeeld graag gaan werken met lokale producten. Dan gaat het naast eten en drinken ook om bijvoorbeeld handgemaakte ansichtkaarten, posters, koffiekopjes of sieraden. In grote steden of op toeristische plekken is er vaak de mogelijkheid om een lokaal aandenken te kopen. Wij weten dat zulke mooie spullen en materialen ook gewoon in Ten Boer worden gemaakt; daar zouden we heel graag mee willen samenwerken.”

Ik hoor heel veel enthousiasme. Denk je niet dat eigenlijk elk dorp zo’n koffiezaak verdient?

“Wij geloven heel sterk in dit concept. Er is inderdaad eenzaamheid in dorpen. Maar ook puur het feit dat ik hier als jonge vrouw in 2017 kwam wonen en Rebecca pas vier jaar later op het schoolplein leerde kennen, terwijl we echt bij elkaar in de buurt wonen, sterkt mij in het gevoel dat zulke ontmoetingsplekken heel erg nodig zijn. Het is belangrijk dat inwoners elkaar gemakkelijk kunnen vinden. Zulke plekken maken een dorp levendig. En ja, elk dorp verdient dat, in welke vorm dan ook.”

Meer informatie over de koffiezaak vind je op deze website. Op de website staan ook contactgegevens voor ondernemers en lokale partners die met Marianne en Rebecca samen willen werken.