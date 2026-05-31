Marathon van Groningen trekt zondag door de stad

Na een afwezigheid van zo’n twintig jaar keert de stadsmarathon zondag terug in Groningen. Duizenden deelnemers zullen zich zondag in het zweet werken tijdens de Marathon van Groningen of één van de andere afstanden. Maar ook voor de mensen die niets met hardlopen hebben kan het grootschalige evenement consequenties hebben.

“Wij hebben er ontzettend veel zin in”, laat Johan Meijer van de organisatie zaterdag weten. “Voor de hele marathon hebben zich 2.700 lopers ingeschreven. Zij krijgen een prachtig, afwisselend parcours te zien langs de mooiste plekken van Groningen.” De start en finish van alle afstanden vinden plaats op de Zernike Campus. De marathon, over een afstand van ruim 42 kilometer, voert de lopers via Dorkwerd en het Van Starkenborghkanaal richting het Noorderplantsoen en de binnenstad. Vervolgens gaat de route naar het Paterswoldsemeer en Eelderwolde, om via de binnenstad weer terug te keren naar de finish.

Volledig vlak, maar niet de makkelijkste

Het YouTube-account ‘Van Start tot Finish’ verkende eerder deze maand alvast de route. De conclusie: het parcours is volledig vlak, maar zeker niet de makkelijkste. “Je loopt over mooie, brede wegen en perfect asfalt. Het is wel uitkijken op het Hoge der A. Je zit dan in de slotfase van de wedstrijd, waar deze kasseien erg vervelend kunnen zijn. Mijn tip is: start rustig, bewaar je energie en drink onderweg voldoende. De Marathon van Groningen is niet de snelste, maar wel eentje waarin je beloond wordt als je de race goed weet in te delen.”

Programma

Het loopspektakel begint zondagochtend al vroeg. Om 08.30 uur klinkt het eerste startschot op de Zernike Campus voor de lopers op de tien kilometer. De eerste finishers worden hier al rond de klok van 09.00 uur verwacht. Niet veel later, om 09.15 uur, gaan de 6.500 deelnemers aan de halve marathon van start.

De lopers op de koningsafstand, de hele marathon, beginnen om 10.30 uur aan hun uitdaging. Het sportieve programma wordt om 11.30 uur afgesloten met de Kids Run, waar zo’n driehonderd kinderen beginnen aan hun afstand van 2,5 kilometer.

Verkeer en bereikbaarheid

In totaal doen er ongeveer 12.000 hardlopers mee. De verwachting is dat het met name op de Zernike Campus erg druk gaat worden. Groningen Bereikbaar adviseert deelnemers en toeschouwers daarom met klem om met het openbaar vervoer of de fiets te reizen. Vanaf het Hoofdstation rijden er extra bussen naar de startlocatie. Vanwege de zeer beperkte parkeerruimte wordt het afgeraden om met de auto naar Zernike te komen.

Doordat het evenement dwars door de stad trekt, zijn verschillende wegen tijdelijk of volledig afgesloten. Op cruciale punten komen oversteekplaatsen voor voetgangers. Wegen gaan in principe weer open zodra de bezemwagen voor een bepaalde afstand is gepasseerd. De Zonnelaan, Emmasingel, Eeldersingel en Paterswoldseweg blijven echter aanzienlijk langer dicht, omdat de lopers hier op meerdere afstanden zowel heen als terug langskomen. Ook de toe- en afritten van de ringweg bij de Zonnelaan zijn afgesloten.

Feestelijk onthaal voor iedereen

De organisatie verwacht dat de eerste toplopers van de hele marathon rond 12.30 à 13.00 uur zullen finishen. Meijer benadrukt dat élke loper als een held zal worden binnengehaald: “Net als bij de 4 Mijl van Groningen krijgt iedereen een feestelijk onthaal. Of je nu als eerste over de streep komt of als allerlaatste: de beleving en de waardering zijn voor iedereen exact gelijk.”