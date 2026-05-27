Marathon Groningen zorgt zondag voor flink aantal wegafsluitingen in Stad

De twaalfduizend deelnemers die komende zondag gaan beginnen aan de Marathon Groningen gaan zorgen voor flink wat afgesloten wegen op verschillende plekken in de stad.

Met name op de Zernike Campus gaat het druk zijn. Groningen Bereikbaar adviseert deelnemers en toeschouwers daarom vooral met het openbaar vervoer of de fiets naar Groningen af te reizen. Vanaf het Hoofdstation rijden zaterdag extra bussen naar de startlocatie op de Zernike Campus. Door beperkte parkeerruimte wordt afgeraden om met de auto naar Zernike te komen.

Het parcours loopt van Zernike naar de binnenstad en via het Stadspark en Eelderwolde terug richting Zernike. Op verschillende plekken komen oversteekplaatsen en wegen gaan weer open zodra alle lopers een deel van het parcours zijn gepasseerd. Maar de de Zonnelaan, Emmasingel, Eeldersingel en Paterswoldseweg blijven langer dicht, omdat meerdere afstanden daar zowel heen als terug langskomen. Ook de toe- en afritten van de ringweg bij de Zonnelaan zijn afgesloten.

Het parcours

Op de onderstaande kaart vind je het parcours waar de marathonlopers langskomen. Voor bezoekers, deelnemers en supporters is ook deze routeplanner beschikbaar die rekening houdt met afgesloten wegen.

Organisatie adviseert: drink genoeg, luister naar je lichaam

De weersverwachting voor zondag brengt een afwisseling van zon en bewolking met een kans op een regenbui. In de middag wordt het maximaal 22 graden bij een matige westenwind, met windvlagen tot zo’n 35 km/u.

Niet extreem warm dus, maar de organisatie houdt wel in de gaten of het weer niet omslaat naar tropische warmte. “Maar het blijft sowieso een warme dag en omstandigheden per deelnemer kunnen verschillen. Wat voor de één aangenaam is, kan voor de ander als warm worden ervaren.”

Op de route vinden lopers verschillende punten waar water en sportdrank worden uitgedeeld, vier voor de halve marathon en negen voor de volle 42 kilometer. Daarnaast zijn er sponspunten waar deelnemers hun hoofd kunnen koelen. Aanwezige medewerkers bij de punten houden de lopers in de gaten op oververmoeidheid en uitdroging.