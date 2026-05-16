Man die fietsen omverschopt en passanten agressief benadert, aangehouden op Spilsluizen

Agenten hebben vrijdagmiddag op de Spilsluizen in de stad een man aangehouden. De man had fietsen omver getrapt en had passanten agressief benaderd. Dat is zaterdag bekendgemaakt.

Bij de politie kwam er rond 15.00 uur een melding binnen over een persoon die zich vervelend en agressief gedroeg. “Op de locatie troffen de collega’s de man aan”, schrijft de politie. “Tijdens de controle weigerde hij mee te werken. Toen agenten hem wilden aanhouden, verzette hij zich hevig.” Uiteindelijk kon de verdachte met hulp van vier agenten worden overmeesterd. “Hij is overgebracht naar het politiebureau.”

De politie doet onderzoek in de zaak. “Voor zijn gedrag kan hij in ieder geval een bekeuring verwachten.”