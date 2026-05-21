Man (34) veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor verkrachting en aanranding

De rechtbank in Groningen heeft een 34-jarige man uit Gaza veroordeeld tot twee jaar en zes maanden gevangenisstraf voor de verkrachting van een vrouw en de aanranding van een andere vrouw. Beide incidenten vonden plaats in augustus vorig jaar, na stapavonden in de Groningse binnenstad. Dat meld RTV Noord.

De man maakte volgens de rechtbank misbruik van vrouwen die zich in een kwetsbare situatie bevonden en op zijn hulp vertrouwden. Het Openbaar Ministerie had vier jaar cel geëist; de rechtbank kwam tot een lagere straf door een andere bewezenverklaring.

De incidenten

Op 14 augustus volgde de verdachte een vrouw naar haar woning nadat zij hem had gevraagd met haar mee te lopen. Bij haar voordeur drong hij haar woning binnen en betastte haar op de trap. De vrouw wist hem door te schoppen het huis uit te krijgen. Op 22 augustus droeg de man een tweede, aangeschoten vrouw een woning binnen en verkrachtte haar. Huisgenoten grepen in en beëindigden de situatie.

Straf en schadevergoeding

Naast de gevangenisstraf moet de man beide slachtoffers gezamenlijk 13.200 euro schadevergoeding betalen. Bij het bepalen van de straf hield de rechter rekening met mogelijke ontwikkelingsproblematiek, die door taal- en cultuurbarrières moeilijk te onderzoeken was.