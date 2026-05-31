“Maandag wisselend bewolkt, komende dagen buien met kans op onweer”

Stralend weer hoeven we de komende dagen niet te verwachten. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is er de komende dagen bewolking en vallen er buien waarbij er ook kans is op onweer.

“Maandag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af”, vertelt Kamphuis. “Het blijft op een lokale bui na droog en het wordt 23 of 24 graden bij een zwakke zuidwestenwind, windkracht 2. In de nacht naar dinsdag liggen de minimumtemperaturen ronde de 15 graden en is het zwoel.”

“Ook dinsdag overdag is het zwoel. Het wordt 23 of 24 graden. Eerst is er geregeld zon, maar de bewolking neemt naarmate de dag toe. Rond de middag kan er al een eerste bui vallen en in de middag vallen er meer met kans op een slag onweer. Er staat weinig wind die draait van het zuiden naar het westen en is zwak, windkracht 2. In de nacht naar woensdag houden de buien aan.”

“Woensdag is er veel bewolking, schijnt af en toe de zon en kan er nog altijd een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 21 graden. Houdt de wisselvalligheid de rest van de week aan? Lees het op de weerpagina of luister naar het weerpraatje om 08.50 uur tijdens de OOG Ochtendshow op OOG Radio.”