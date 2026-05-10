“Maandag veel bewolking en een bui, rond Hemelvaartsdag buiig weer”

De komende dagen is het bewolkt en kan er regelmatig een bui vallen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis houdt het buiige weer richting Hemelvaartsdag aan.

“Maandag is er veel bewolking en vanaf de tweede helft van de ochtend valt er af en toe een bui”, vertelt Kamphuis. “Het is koel bij 12 graden en er waait een vrij krachtige noordwestenwind, windkracht 4 tot 5. in de avond neemt de noordwestenwind toe tot windkracht 6 en langs de Wadden tot stormachtig, windkracht 8. De buienactiviteit neemt toe en tijdens buien is er kans op zware windstoten. In de nacht naar dinsdag afnemende wind en buien bij 6 graden.”

"Dinsdag is er af en toe zon en blijft het meest droog. Het wordt 12 graden bij een stevige wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 4 tot 5. In de nacht naar woensdag vallen er buien. Woensdag en ook Hemelvaartsdag houdt het koele en buiige weer aan. Het wordt een graad of 12 bij een matige noordwestenwind. Komt er tijdens het weekend verandering?"