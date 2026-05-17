‘Maandag bewolkt en regen, later in de week meer zon en hogere temperaturen’

Na een aantal onbestendige dagen gloort er voorzichtig licht aan het einde van de tunnel: in de loop van de week lijkt de zon zich vaker te laten zien. Het wordt geleidelijk droger en ook de temperaturen gaan flink in de lift.

Maandag begint bewolkt. Verspreid over de dag vallen er buien, waarbij het soms even flink kan plenzen. Bij een zwakke wind uit zuidwestelijke richting ligt de middagtemperatuur rond de 13 of 14 graden. In de loop van de avond wordt het droger en kan de zon mogelijk nog even doorbreken. In de nacht naar dinsdag is het wisselend bewolkt en blijft het droog. De minimumtemperatuur zakt naar zo’n 6 graden.

Dinsdag lijkt grotendeels droog te verlopen. In de vroege ochtend kan de zon zich even laten zien, maar in de loop van de ochtend neemt de bewolking alweer toe. Bij een matige wind uit het zuiden wordt het warmer, met temperaturen van 15 of 16 graden. In de avond en in de nacht naar woensdag neemt de kans op een bui toe, waarbij de minimumtemperatuur rond de 11 graden blijft steken.

Woensdag start nog grotendeels bewolkt met verspreid over de dag kans op een paar buien. Pas in de late middag en avond breekt de zon vaker door, al is een lokale bui dan niet helemaal uitgesloten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 17 graden. De echte omslag volgt op donderdag: dan kan het lokaal 19 graden worden en laat de zon zich vaker zien.