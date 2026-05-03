“Maandag af en toe zon en een buitje, later in de week vaker zon en hogere temperaturen”

Op Nationale Herdenkingsdag krijgen we regelmatig de zon te zien maar is er ook kans op een buitje. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis gaan we later in de week de zon weer vaker zien en zullen ook de temperaturen op gaan lopen.

“Maandag is er af en toe zon en valt er zo nu en dan een buitje”, vertelt Kamphuis. “Het wordt 16 of 17 graden bij een matige of zwakke noordoosten tot noordenwind, windkracht 2 tot 3. In de nacht naar dinsdag raakt het bewolkt en maakt vooral het zuiden van de provincie in de nanacht kans op regen. Minima rond 7 graden.”

“Dinsdag, Bevrijdingsdag, is er eerst veel bewolking en vooral in de zuidelijke delen van de provincie kan er een bui vallen. Later in de ochtend en tijdens de middag wordt of blijft het droog, maar is het fris bij 12 of 13 graden. De zon breekt dan af en toe even door bij een matige noordoostenwind, windkracht 3 tot 4.”

“In de loop van de week lopen de temperaturen gestaag weer op en is het vaak droog met vaker zon. Volgend weekend weer zomerse temperaturen? Het antwoord is te vinden op de weerpagina.”