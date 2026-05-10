Lycurgus buigt voor Orion Stars, Doetinchemmers voor derde keer op rij landskampioen

De volleyballers van Lycurgus hebben zondagmiddag de derde wedstrijd in de finalereeks om het landskampioenschap verloren. Daarmee is Orion Stars uit Doetinchem voor de derde keer op rij landskampioen en zit het seizoen er voor de Groningers op.

Met een volle SaZa Topsporthal in de Gelderse stad sorteerde Orion al voor op een kampioensfeest. Dat was niet vreemd, want hoewel Lycurgus bij het eerste bezoek aan de regerend landskampioen dicht bij een overwinning was, wonnen de Achterhoekers de eerste twee wedstrijden in de best-of-5-serie. Daarmee stonden ze in de eigen hal op matchpoint voor de titel.

De thuisploeg maakte de verwachtingen waar door direct in de eerste set het voortouw te nemen. Lycurgus kon redelijk meekomen, maar bracht de setwinst van Orion niet in gevaar: 25-22. In de tweede set pakte Lycurgus meteen de leiding en leken de mannen van coach Sam Gortzak zich nog niet gewonnen te geven. Halverwege trok Orion de set echter naar zich toe en werd het voor de Groningers een herhaling van de eerste set: dapper verzet tegen een sterker Orion Stars. De tweede set eindigde in 25-19.

Na twee gewonnen sets had Orion Stars het landskampioenschap binnen handbereik. Voor Lycurgus lag er de nagenoeg onmogelijke opdracht om het tij nog te keren en een vierde wedstrijd uit het vuur te slepen. De ploeg bleef strijdbaar bij aanvang van de derde set, maar bij een stand van 9-6 haalde Gortzak zijn mannen naar de kant. De toeschouwers konden toen de conclusie al trekken: Orion had aan drie sets genoeg om het zesde landskampioenschap in de clubgeschiedenis te veroveren. In het restant van de set had Lycurgus weinig meer in te brengen. Met 25-15 won Orion verdiend de set en daarmee de landstitel van het seizoen 2025/2026.

Ondanks drie verliespartijen in de finale kan Lycurgus terugkijken op een succesvol jaar. De club ging afgelopen zomer failliet en moest achter de schermen keihard werken om weer een Eredivisieploeg op de been te krijgen. Het doel om de BeNe Conference te bereiken werd snel behaald en met een plaats in de finale van de play-offs is de Groningse club definitief terug in de top van het Nederlandse volleybal.