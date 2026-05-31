Lutje Lokaal groot succes: “Lokale ondernemers hebben het door de situatie in de wereld moeilijk”

Foto: Lutje Lokaal

De lente-editie van winkel-evenement Lutje Lokaal in de Groningse binnenstad is zaterdag een groot succes geworden. Met een recordaantal van 112 deelnemende ondernemers trok de actiedag veel publiek. Toch is zo’n steuntje in de rug erg nodig, vertelt medeorganisator Nardia van den Poll. “Door alle ontwikkelingen in de wereld hebben lokale ondernemers het momenteel erg lastig.”

Nardia, hoe kijken jullie terug op de dag van gisteren?

“We hebben nog niet alle cijfers compleet en we hebben ook nog niet met iedereen gesproken, maar de eerste indruk is dat we terug kunnen kijken op een erg geslaagde editie. We kijken terug op een hele gezellige en drukke dag met erg veel belangstelling. Het was prachtig om te zien dat er diverse mensen met de Lutje Lokale Stadsgids rondliepen, of via de website een route hadden uitgestippeld die hen langs verschillende unieke ondernemingen voerde. Tegelijkertijd waren er ook veel voorbijgangers die er blanco ‘in vielen’. Als we hen dan over het initiatief vertelden, zag je direct het enthousiasme.”

Voor de mensen die het hebben gemist: wat is Lutje Lokaal precies?

“Het is in 2019 ontstaan als lokaal tegengeluid voor Black Friday. In november stunten de grote, online ketens met hun prijzen. Met Lutje Lokaal willen wij als kleine, zelfstandige ondernemers onze klanten juist bedanken voor hun loyaliteit door hén eens in het zonnetje te zetten. Destijds begonnen we met één evenement per jaar, maar sinds enkele jaren bieden we ook een editie aan in mei. In totaal deden er zaterdag 112 ondernemers mee. Dat is een mooie stijging ten opzichte van eerdere edities.”

Klanten in het zonnetje zetten, hoe zag dat er in de praktijk uit?

“Ondernemers boden letterlijk wat extra’s. Bij een aankoop kreeg men bijvoorbeeld een leuk cadeautje, maar er waren ook proeverijen en workshops. Daarnaast was het extra feestelijk op straat. Er liepen steltlopers door de binnenstad en er speelde een Dixieband. Dat is een ensemble dat een muziekstijl speelt dat in de jaren twintig ontstaan is in New Orleans. De stijl zou je kunnen omschrijven als een traditionele en vrolijke jazzstijl.”

Het klinkt heel vrolijk, maar hoe staat de lokale retail er momenteel écht voor?

“De situatie is grillig. Als je spreekt met ondernemers die al zestig jaar in het vak zitten, hoor je dat er altijd ups en downs zijn geweest. Momenteel zitten we helaas in een periode waarin het moeizamer gaat; er verdwijnen momenteel ook lokale zaken, al komen er gelukkig ook weer nieuwe voor terug. De oorzaak ligt bij de situatie in de wereld. Conflicten in bijvoorbeeld het Midden-Oosten zorgen voor hogere energieprijzen, maar ook de productiekosten en de prijzen van grondstoffen stijgen hard. Als Lutje Lokaal proberen we hierop in te spelen. Als we weten dat een zaak het moeilijk heeft, proberen we die via ons platform extra naamsbekendheid te geven om de omzet te stimuleren.”

Eigenlijk zeg je: juist nú is het kopen bij een lokale ondernemer belangrijker dan ooit?

“Ik denk dat die bewustwording sowieso goed is. Natuurlijk begrijp ik het gemak: je surft naar een online warenhuis, klikt wat aan en morgen staat het op de stoep. Maar dat er ondertussen gigantisch veel producten worden geretourneerd, vergeten we voor het gemak maar even. Bij een lokale ondernemer stap je naar binnen, krijg je écht deskundig advies en word je geholpen door een medewerker van vlees en bloed. De slagingskans is veel groter én je krijgt er een stukje beleving bij dat geen enkel scherm je kan bieden.”

Jullie werkten deze editie ook actief samen met grote culturele partijen zoals Forum Groningen…

“Klopt! In het Forum is net een nieuwe expositie over Marilyn Monroe geopend. Bezoekers konden bij de deelnemende ‘Lutje Ondernemers’ profiteren van een speciale 1+1-gratisactie voor tickets voor deze tentoonstelling. Daarnaast hadden we een mooie samenwerking met ArtOranje, de organisatie achter de Nieuwe Kunstbeurs Groningen die begin juni plaatsvindt. Wie lokaal shopte, kon gratis kindervrijkaartjes scoren voor de speciale kinderkunstparade tijdens deze beurs.”

De vraag is waarschijnlijk overbodig: komt er dit najaar weer een editie?

“Absoluut! Die editie in november is van oudsher nog wat uitgebreider. Halloween is dan net geweest en Sinterklaas en Kerst staan voor de deur. Juist in die cadeauperiode is het geweldig om groots uit te pakken. Ik kan de datum ook alvast verklappen: de volgende editie vindt plaats op 28 november.”