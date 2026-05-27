Luciano Valente niet geselecteerd voor WK

Foto via Feyenoord

Luciano Valente is niet geselecteerd door bondscoach Ronald Koeman voor het aanstaande WK voetbal in de VS.

Koeman maakte woensdagmiddag de 26 spelers bekend die zijn opgenomen in zijn selectie voor het WK. Valente trainde de afgelopen dagen nog wel met vijf andere spelers in Zeist (Mark Flekken, Noa Lang, Guus Til, Kees Smit en Quinten Timber) in de hoop op selectie. Maar Valente en Smit vallen af op het lijstje van Koeman.

Oranje begint op 14 juni aan het WK in de VS, waar het in de eerste wedstrijd aantreedt tegen Japan. Ter voorbereiding op het WK werkt Oranje nog twee oefenpotjes af: op 3 juni tegen Algerije (in de Kuip in Rotterdam) en op 8 juni tegen Oezbekistan (in New York).