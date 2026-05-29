Luchtmacht oefent eind juni twee weken vanaf Groningen Airport Eelde

De Koninklijke Luchtmacht traint van 22 juni tot en met 6 juli op Groningen Airport Eelde. Tijdens de oefening Moving Werewolf traint de vliegende afdeling van Defensie in het ‘verplaatsen en in stand houden van operaties op alternatieve locatie’.

Die alternatieve locatie is dus Groningen Airport Eelde, een ‘civiel reserve-veld’, zoals Defensie het noemt. Moving Werewolf is een jaarlijks terugkerende oefening. Daarbij wordt geoefend hoe Defensie de bevoorrading van missies in stand kan houden, die normaal wordt bediend vanaf vliegbasis Eindhoven. Daarbij moet de logistieke dienst van de luchtmacht zoveel mogelijk zelfvoorzienend kunnen zijn, bijvoorbeeld omdat de ‘normale’ luchtbasis (Eindhoven) niet bruikbaar is.

Alle militaire vliegtuigen die meedoen aan de oefening, gaan vertrekken en landen vanaf Groningen Airport Eelde. Volgens Defensie gebeurt dat elke dag tijdens twee ‘waves’. Welke toestellen precies op Eelde te zien zullen zijn, zegt Defensie niet. Maar dat grote C-130-toestellen op Eelde te zien zullen zijn, lijkt een zekerheidje en ook Chinook-bevoorradingshelikopters lijken voor de hand liggend.