Lichte stijging aantal passagiers bij Groningen Airport Eelde

Het aantal passagiers dat Groningen Airport Eelde gebruikte voor een vliegreis is in het eerste kwartaal van dit jaar licht gestegen, ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In totaal vertrokken en landden in de eerste drie maanden van dit jaar 11.875 reizigers op de luchthaven, 300 meer dan in dezelfde periode in 2025. Dat terwijl het aantal vliegbewegingen op de luchthaven (starts en landingen) juist licht daalde ten opzichte van het jaar ervoor. Toch is het aantal passagiers op Eelde nog steeds bij lange na niet terug op het niveau van voor de coronapandemie.

Landelijk was, voor het eerst sinds de coronapandemie, juist een daling te zien in het aantal passagiers. Schiphol is daar de veroorzaker van. Als gevolg van hevige sneeuwval werden in de eerste tien dagen van januari honderden vluchten geannuleerd op de nationale luchthaven en door de oorlog in het Midden-Oosten waren er in maart 60 procent minder vluchten en 78 procent minder luchtvaartpassagiers naar een aantal landen in deze regio.