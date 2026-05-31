Lamme Huininge Gasthuis na jaren weer terug in handen van De Huismeesters

Het historische Lamme Huininge Gasthuis aan de Akerkstraat in de Groningse binnenstad is weer in handen van woningcorporatie De Huismeesters. Stichting Armhuiszitten Convent heeft het eigendom van de karakteristieke gasthuis officieel overgedragen.

Afgelopen vrijdag vond de overdracht plaats met het ondertekenen van de notariële akte. “Daarmee zijn wij officieel de verhuurder geworden van de woningen van het gasthuis”, laat De Huismeesters weten. De overdracht markeert een bijzonder en historisch moment, want het gasthuis werd in een ver verleden ook al beheerd en verhuurd door de Groningse corporatie. Destijds werd het beheer overgedragen aan Stichting Armhuiszitten Convent, maar De Huismeesters is altijd nauw betrokken gebleven bij de unieke plek en haar bewoners.

Huiszittende armen

De rijke geschiedenis van het Armhuiszittend Convent begint al in 1437. In dat jaar gaf het stadsbestuur de Broederschap van de Armehuiszitten de opdracht om voedsel uit te delen aan inwoners die in diepe armoede leefden. In 1475 ontving deze broederschap een legaat uit de nalatenschap van het echtpaar Harmen Hopper en Lamme Huininge, die een huis bewoonden op de hoek van het A-Kerkhof en de Akerkstraat.

Met dit legaat werd uiteindelijk in 1621 het huidige gasthuis gesticht, dat vanwege de schenking de naam Lamme Huininge Gasthuis kreeg. Het was bedoeld voor de opvang van ‘huiszittende armen’: stadsgenoten die weliswaar een dak boven hun hoofd hadden, maar zelf niet in hun levensonderhoud konden voorzien. In de eeuwen daarna werd het gasthuis door tal van schenkingen en testamenten steeds verder uitgebreid met omliggende panden.

Ontmoeting en samenleven

“We kijken ernaar uit om de bewoners van het Lamme Huininge Gasthuis welkom te heten bij De Huismeesters”, vertelt directeur-bestuurder Jeriça Hartholt. “Het gasthuis heeft een rijke geschiedenis en een sterke gemeenschap. Dat past perfect bij ons als buurtcorporatie. Sociale huurwoningen in de binnenstad, met veel aandacht voor ontmoeting en samenleven, sluiten naadloos aan bij waar wij voor staan.”

De corporatie laat weten dat er de komende periode kennismakingsmomenten voor de bewoners worden georganiseerd. Vanaf juni kunnen zij ook volledig gebruikmaken van de reguliere dienstverlening van De Huismeesters.