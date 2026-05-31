“Laat het voorterrein van de Suikerzijde een broedplaats blijven en upgrade Martiniplaza op de huidige plek”

Laat het voorterrein van de Suikerzijde een culturele broedplaats blijven en zet volledig in op de herontwikkeling van de huidige Martiniplaza-locatie. Dit gebied zou getransformeerd kunnen worden naar een groen, hoogwaardig congres-, event- en kantoorterrein. Dat zegt raadslid Niels Hilboesen van Stadspartij 100% voor Groningen.

Niels, hoe ben je tot deze visie gekomen?

“Ik ben al flink lang met dit onderwerp bezig. Gisteren hebben we als gemeenteraad een bezoek gebracht aan het festival Planet Paradigm op het Suikerunieterrein. Het was supertof om te zien hoe de organisatie zo’n evenement aanpakt. Paradigm, maar ook een organisatie als EM2, financieren alles zelf. Dat brengt mij tot de conclusie: laat deze creatieve organisaties hun gebied lekker zelf ontwikkelen. Laat het de broedplaats blijven die het nu is.”

Dit zeg je vooral omdat er vanuit de gemeente plannen liggen om Martiniplaza mogelijk te verplaatsen naar dat Suikerunieterrein…

“Klopt. Het huidige gebouw van Martiniplaza is verouderd, dus er wordt gekeken naar de toekomst. Mijn partij is altijd heel sceptisch en kritisch geweest over het verplaatsen van dit soort grote organisaties. En deels hebben we daarin inmiddels ons gelijk gehaald. Instellingen zijn in het verleden met een duidelijke reden op een specifieke plek neergezet. Neem de Oosterpoort: de afgelopen tien jaar is er gesproken over onder andere een nieuwe popzaal aan de zuidzijde van het Hoofdstation. Wij zeiden altijd: doe dat niet. Daarin hebben we nu gelijk gekregen; dat plan is van tafel. Tegelijkertijd zeggen we nu: ga de huidige Oosterpoort niet megalomaan uitbreiden en haal de topsport weg uit de plannen voor Kardinge.”

Over Kardinge gesproken: jullie zijn onlangs wel akkoord gegaan met de herontwikkeling daar. Hoe rijmt dat met deze visie?

“Wij hebben destijds vóór de herontwikkeling gestemd omdat er simpelweg vaart achter de plannen gezet moet worden. Kardinge móét snel een ijsbaan krijgen die aan de moderne eisen voldoet. Als we nu gaan vertragen, loop je het risico dat de hele regio straks twee jaar lang zónder ijsbaan zitten. Dat is voor ons absoluut geen optie, dat zou de doodsteek zijn voor alle Groningse schaatssporten. Maar wat de topsporthal betreft: wij denken dat het beter is om deze sporten bij Martiniplaza te houden. Geef dit gebouw, geef het terrein een upgrade.”

Hoe moet die vernieuwde Martiniplaza-locatie er in de praktijk uit gaan zien?

“Door op de huidige locatie van Martiniplaza nieuwe, multifunctionele hallen te bouwen. Ik denk concreet aan een modern congrescentrum en twee multifunctionele hallen voor topsport en concerten, met een capaciteit voor respectievelijk 6.500 en 3.500 bezoekers. Als je die uitrust met in- en uittrekbare tribunes, kun je er werkelijk alles organiseren. Dat heeft ook gevolgen voor de plannen die er liggen voor muziekcentrum De Oosterpoort. Dit gebouw moet weliswaar gerenoveerd worden, maar de locatie hoef je niet uit te breiden omdat je het idee van de popzaal eigenlijk naar Martiniplaza brengt. De topsporthal hoeft dan zoals gezegd ook niet naar Kardinge. Dat bespaart enorm veel geld, dat je vervolgens volledig kunt investeren in de herontwikkeling van de Martiniplaza-zone.”

Je noemt ook de verouderde kantoorgebouwen aan de Leonard Springerlaan. Wat moet daarmee gebeuren?

“Dat zijn panden die er voornamelijk sinds de jaren zeventig staan. Eigenlijk is het een heel vreemd gebied met veel parkeerterreinen en een parkeergarage tussen de gebouwen. Ik zou die lage kantoorgebouwen slopen en alle functies die er nu zitten combineren in een paar mooie, hoge kantoor- en woontorens. Het bestaande Mercure Hotel op die plek kan ook de hoogte in waardoor het uit kan breiden. Daarnaast zou het een gouden greep zijn om verschillende Rijksdiensten die in de stad gevestigd zitten, bijvoorbeeld rond het Hoofdstation, naar deze locatie aan de Leonard Springerlaan te verhuizen. Dat geeft de mogelijkheid dat het Rijk mee kan betalen aan deze ontwikkeling en heeft als gevolg dat er rond het Hoofdstation ruimte vrijkomt waar we groen aan kunnen leggen. Aan de Leonard Springerlaan speel je door die hoogbouw en de sloop van lagere kantoorgebouwen op de grond ook veel ruimte vrij. Die grond kun je transformeren tot een groot, groen park om hittestress tegen te gaan en de biodiversiteit te helpen.”

In de Groningse politiek zullen er ongetwijfeld partijen zijn die roepen: dit kan allemaal niet…

“Ja, maar dat komt omdat ze vastomlijnde, andere plannen in hun hoofd hebben. Het is een kwestie van mindset. In de politiek willen veel politici ergens koste wat kost hun eigen stempel op drukken. Maar het moet gaan om logisch nadenken: wat is functioneel en waar is onze gemeente écht bij gebaat? We hebben te maken met gigantische opgaven: vergroening, verduurzaming, het isoleren van panden. Toch is er in de raad een tendens om alles maar tegelijk overhoop te willen halen. De aanpak van de zuidelijke ringweg heeft jarenlang voor overlast gezorgd. Nu is de binnenstad aan de beurt. Straks volgen Kardinge en de Oosterpoort. Op de een of andere manier moet het overal tegelijk chaos zijn. Ons plan zorgt voor aanzienlijk minder chaos in de stad én het bespaart veel geld omdat je het effectiever in zet.”