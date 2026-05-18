Komende dagen veel nachtafsluitingen zuidelijke ringweg wegens onderhoud

De komende week zijn er diverse nachtafsluitingen op de zuidelijke ringweg. Dit vanwege onderhoud.

Dat begint maandagavond (vanavond) om 20.00 uur al tot dinsdagochtend 6.00 uur. Ring Zuid is dicht van afrit 36 Groningen-West tot knooppunt Euvelgunne voor verkeer richting Euvelgunne. Ook verkeer vanaf de A28 kan niet in de richting van Hoogezand. Daarnaast is de toerit bij de Europaweg dicht ook voor verkeer richting Assen en Drachten.

Dinsdagavond en nacht is de zuidelijke ringweg dicht van knooppunt Euvelgunne tot aan het Julianaplein voor verkeer richting het Julianaplein. Daarnaast is de verbinding van Ring West (N370) naar Ring Zuid dicht en ook de verbinding van de zuidelijke ringweg naar de A28.

Woensdagavond en nacht is de toerit vanuit Hoogkerk richting Groningen afgesloten. Ook afritten richting Groningen-West (36) en het Corpus den Hoorn/Martini Ziekenhuis (36a) zijn dicht. De verbinding vanuit Laan Corpus den Hoorn naar de Westelijke ringweg is afgesloten.

Donderdagavond en nacht is de toerit vanuit Hoogkerk richting Groningen afgesloten.

Ook volgende week zijn er diverse nachtafsluitingen.