KNVB vraagt burgemeester van Volendam om toch FC Groningen fans toe te laten

De KNVB heeft de burgemeester van Edam Volendam, Rick Beukers, gevraagd om toch supporters van FC Groningen toe te laten bij de wedstrijd Ajax – FC Groningen. Dat melden diverse media. Een antwoord is er nog niet.

De play-offwedstrijd wordt donderdag gespeeld in Volendam, omdat het stadion van Ajax in gebruik is voor concerten van de Britse popzanger Harry Styles.

Het besluit om uitsupporters te weren is genomen vanwege ongeregeldheden na de wedstrijd Volendam – Telstar afgelopen zondag, die door Volendam werd verloren. Volendam aanhangers vielen niet alleen de politie aan, maar ook mensen uit het dorp zelf.

Ook zijn er zaterdag geen supporters van Willem II welkom als Volendam nacompetitie speelt tegen de ploeg uit Tilburg.