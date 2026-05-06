Knuffels van meikermis voor kinderen in UMCG: ‘Indrukwekkend en ontzettend waardevol’

Terwijl de laatste hand werd gelegd aan de attracties voor de meikermis, die komende donderdag begint, nam de organisatie woensdag de tijd voor een bezoek aan het Beatrix Kinderziekenhuis om ook de zieke kinderen aldaar een kermisknuffel uit te reiken.

Samen met een ‘grote kermisknuffel’ deelden organisatoren van de meikermis beertjes uit aan kinderen in het ziekenhuis. Het jaarlijks terugkerende evenement doet ook de knuffel-uitdelers goed, schrijft de organisatie op Facebook: “Het blijft een indrukwekkend, maar ontzettend waardevol bezoek. De kleine patiëntjes, medewerkers en artsen waardeerden het enorm.”

De kermis begint donderdag en duurt tot en met zondag 17 mei. Naast bekende attracties als de Break Dance, botsauto’s, de 65 meter hoge Airborne en het reuzenrad is dit jaar Gravity Tower een nieuwe adrenalinekick voor kermisgangers: een vrijevaltoren van tachtig meter hoog. Ook de 45 meter hoge Phantom is voor het eerst in Groningen te zien, naast een nieuw spookhuis.

De nostalgische kermis is dit jaar te vinden op de Grote Markt Noordzijde. Deze stond eerder op de Ossenmarkt. Er zijn ook weer prikkelarme uren volgende week maandagmiddag, speciaal voor mensen die al het licht en het lawaai niet goed aan kunnen. Ook is er een ouderenmoment op maandag. Ouderen bezoeken onder begeleiding van studenten van Noorderpoort de kermis.