KNMI waarschuwt met ‘code geel’ voor onweersbuien

Het KNMI heeft voor de namiddag tot halverwege de avond de weerswaarschuwing ‘code geel’ afgegeven in Groningen vanwege kans op (zware) onweersbuien.

Het is momenteel nog onzeker of de buien ontstaan en waar ze precies zullen voorkomen, stelt het KNMI. Als ze ontstaan, kunnen ze plaatselijk wel voor overlast en schade zorgen door veel regen in korte tijd, windstoten en grote hagelstenen. In de loop van de avond trekken de zwaarste buien naar Duitsland weg.

Bij de buien is er kans op (zware) windstoten tot ongeveer 75 km/uur en is hagel tot ca. twee cm mogelijk. Plaatselijk valt er 20-40 mm neerslag in een uur.