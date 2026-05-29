KNMI schaalt weerswaarschuwing voor onweersbuien op naar ‘code oranje’

Foto: Karin Engelkes

Het KNMI heeft de weerswaarschuwing ‘code geel’ voor Groningen aan het eind van vrijdagmiddag opgeschaald naar ‘code oranje’ vanwege zware onweersbuien.

De weerswaarschuwing ‘code oranje’ geldt voor Groningen tot 19.00 uur. Daarna geldt tot 22.00 uur nog ‘code geel’ voor de provincie.

Bij de buien is er kans op grote hagel, zware windstoten en veel regen in korte tijd. Deze buien kunnen plaatselijk voor overlast en schade zorgen door blikseminslag, veel regen in korte tijd, windstoten en grote hagelstenen.

Bij de buien is er kans op (zware) windstoten tot ongeveer 75 km/uur en is hagel tot ca. twee cm mogelijk. Plaatselijk valt er 20-40 mm neerslag in een uur.

In de loop van de avond trekken de zwaarste buien naar Duitsland weg.