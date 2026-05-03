Klok van de Akerk wijst weer de juiste tijd aan

De storing aan de klok van de Akerk is verholpen. Dit weekend wijzen de wijzers weer de juiste tijd aan.

Afgelopen week werd duidelijk dat de klok te maken had met een storing. Woensdag stuurden inwoners filmpjes in waarop te zien was dat de wijzers als een malle ronddraaiden. “Wat is er aan de hand met de klok van de Akerk?”, vroeg Zakina uit de stad zich af in een bericht aan OOG via sociale media. Een woordvoerder van de gemeente liet toen weten dat de klok op dat moment al een tijdje stilstond. Het continu draaien van de klokwijzers was een gevolg van reparatiewerkzaamheden aan het uurwerk.

De verwachting was dat de werkzaamheden vrijdag afgerond zouden kunnen worden. En dat is gelukt. Inmiddels geven de wijzers weer de juiste tijd aan.