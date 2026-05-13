Kleine brand in woning aan Schoolholm, bewoner behandeld voor rookinhalatie

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Op de tweede verdieping van een pand aan de Schoolholm brak woensdagavond een kleine woningbrand uit. Een bewoner werd uit huis gehaald en behandeld voor rookinhalatie.

Volgens de brandweer was de bewoner nog in de woning aanwezig terwijl de brand uitbrak, die vermoedelijk werd veroorzaakt door aangebrand eten. Brandweerlieden haalden de bewoner uit de woning, waarna het slachtoffer werd behandeld door ambulancepersoneel. Daarvoor werd ook een zichtscherm geplaatst. Het is nog onbekend hoe het gaat met het slachtoffer.

De brand zelf, die volgens de brandweer slechts klein was, werd door de brandweer geblust. De woning werd daarna gecontroleerd op eventuele andere brandhaarden. Stichting Salvage moet de schade aan de woning gaan afhandelen met de eigenaren van het pand.