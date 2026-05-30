Klassieke Bentley uit jaren dertig betrokken bij verkeersongeluk Lageland; één gewonde

Bij een verkeersongeluk op het Slochterdiep bij Lageland, op de gemeentegrens met Groningen, is zaterdagmiddag een klassieke Bentley uit de jaren dertig beschadigd geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 17.00 uur op de kruising met de Hamweg. “De oorzaak van het ongeluk is naar alle waarschijnlijkheid een voorrangsfout”, vertelt de fotograaf. “Op de kruising kwam de Bentley in botsing met een personenauto.”

Bij de crash raakte één persoon gewond. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De andere bestuurder is door de politie meegenomen naar het bureau; de exacte reden hiervoor is nog onbekend.

Britse sportwagen uit 1934

De politie heeft ter plaatse onderzoek gedaan naar de precieze toedracht van de aanrijding. Een bergingsbedrijf heeft de oldtimer naderhand weggesleept.

In het geval van de Bentley gaat het naar alle waarschijnlijkheid om een zeldzaam exemplaar dat veel geld waard is. Uit gegevens blijkt dat de Britse sportwagen in februari 1934 voor het eerst in Engeland op de weg kwam en dat het voertuig in mei 2012 naar Nederland werd geëxporteerd.

Het model betreft een Bentley 4½ Litre. Dit specifieke type werd oorspronkelijk tussen 1927 en 1931 gebouwd. In 1931 ging Bentley echter door de Grote Depressie failliet, waarna het bedrijf werd overgenomen door Rolls-Royce Limited. In de jaren daarna verschenen er Bentleys op de markt die waren uitgerust met technologie van Rolls-Royce. Waarschijnlijk valt het voertuig in die categorie.