Klaas zoekt toekomst voor zijn collectie van duizenden opgezette dieren

Een huis vol opgezette dieren, schedels, vlinders en andere natuurvondsten. Klaas Nanninga schat dat hij zo’n tienduizend objecten in zijn woning heeft verzameld. Zijn huis groeide in de loop der jaren uit tot zijn eigen natuurmuseum.

Voor zijn inzet kreeg Nanninga vorige week van de IVN afdeling Groningen-Haren het allereerste éénjarige cadeau-lidmaatschap. IVN, het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid, zet zich in voor natuurbeleving en natuureducatie. Volgens de organisatie draagt Nanninga daar al jarenlang aan bij met zijn museum en verhalen over de natuur.

“Dit is mijn levenswerk”, vertelt Nanninga. “Ik kan mij niks anders herinneren dan dat ik buiten rondzwierf, mijn vondsten mee naar huis nam en in doosjes bewaarde. Ik wilde er ook steeds meer over leren.”

De collectie komt volgens hem uit allerlei hoeken. “Mijn vondsten komen echt overal vandaan. Zelf gevonden, maar ook aangeboden gekregen.”

Toch denkt Nanninga ook na over de toekomst van zijn verzameling. Hij vraagt zich af wat er met het museum moet gebeuren als hij er zelf niet meer voor kan zorgen.

“Ik doe met liefde afstand van mijn collectie door het te schenken aan de gemeente Groningen, op voorwaarde dat zij het een plek geven voor de hele stad Groningen”, zegt hij. “Er is echt behoefte aan een klassiek natuurmuseum.”

Volgens Nanninga lopen er inmiddels gesprekken met de Hortus Botanicus Haren over een mogelijke samenwerking. “De Hortus wil mij graag als partner. Dus daar zijn we nu naar aan het kijken.”

De verzamelaar hoopt wel dat er snel duidelijkheid komt. “Wat ik spannend vind, is dat ik de herstart op een andere locatie graag nog wil begeleiden. Ik weet niet hoeveel jaar ik nog heb. Dat kunnen er nog een paar zijn, maar misschien ook twintig. Daarom hoop ik dat er niet al te lang gewacht wordt met een beslissing.”

Wie het natuurmuseum van Nanninga wil bezoeken, kan op afspraak langskomen.