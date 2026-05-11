Kinderrechter weer kritisch op Jeugdbescherming Noord: 17-jarig meisje ‘aan haar lot overgelaten’

De kinderrechter in Assen heeft eind vorige maand opnieuw stevige kritiek geuit op Jeugdbescherming Noord (JBN). Nadat de rechter in maart niet mals was over de plaatsing van een dertienjarige jongen in een vakantiehuisje, heeft JBN nu een 17-jarig meisje ‘aan haar lot overgelaten.

Het meisje verbleef sinds februari 2026 bij Elker in Groningen, een instelling voor gesloten jeugdhulp. Daar ontwikkelde zij zich volgens de rechtbank in positieve richting: zij gebruikte geen drugs meer, beschadigde zichzelf niet meer en werkte samen met begeleiding.

Tegelijkertijd bleven er ernstige tekortkomingen in de jeugdbescherming. Zo zegde JBN een plaatsings- en evaluatiegesprek af, verscheen een gezinsvoogd 1,5 uur te laat op een afspraak zonder bericht vooraf en werd geen nieuwe vaste gezinsvoogd aangesteld na uitval. Ook ontbrak een concreet plan, ondanks herhaalde verzoeken van de Raad voor de Kinderbescherming en de zorginstelling. De kinderrechter stelt dat hierdoor “kostbare tijd verloren ging”.

De vertegenwoordiger van JBN erkende dat sprake was van tekortschietend handelen en noemde de situatie “heel spijtig en onprofessioneel”. De rechter benadrukte dat van een gecertificeerde instelling wordt verwacht dat zij haar wettelijke taken uitvoert, zeker bij een gesloten plaatsing. Daarbij wees de rechtbank erop dat deze taken worden gefinancierd met publieke middelen. De rechter noemde het handelen van JBN “laakbaar” en besloot eind vorige maand dat het toezicht van JBN wordt overgenomen door het Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering.

Weer ophef rond Jeugdbescherming Noord

Het is niet voor het eerst dat Jeugdbescherming Noord in opspraak raakt door fouten. De kinderrechter in Groningen floot JBN en Veilig Thuis Groningen in maart ook al terug, nadat de organisatie een 13-jarige jongen in een vakantiehuisje plaatste. Die plek voldoet volgens de rechter niet aan de wettelijke eisen voor jeugdhulp.

Daarnaast staat jeugdzorginstelling sinds juli vorig jaar onder verscherpt toezicht bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Daarna zetten Groningse en Drentse lokale partijen een meldpunt op, waar ruim vijftig meldingen van misstanden binnenkwamen. Uit verklaringen van melders kwam naar voren dat ouders en kinderen zich niet gehoord en niet gezien voelen. Daarnaast zou er sprake zijn van gebrekkige en respectloze communicatie, en onvoldoende participatie. De opstellers concludeerden daarnaast dat wethouders de problemen en ervaringen van ouders stelselmatig bagatelliseerden.