Kind met voet klem in fiets: brandweer schiet te hulp

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Brandweerlieden hebben zaterdagmiddag op de Humsterlandlaan, in de wijk Buitenhof, een kind bevrijd dat met een voet vast was komen te zitten in een fiets. Dat meldt nieuwsfotograaf Mike Weening van Weening Fotografie.

De melding van het ongeval kwam rond 13.00 uur bij de hulpdiensten binnen, waarna een tankautospuit naar de locatie werd gestuurd. “Door nog onbekende oorzaak was het kind met de voet klem komen te zitten tussen de ketting en de trapper”, vertelt Weening. “De brandweer was snel aanwezig en wist het kind vlug uit de benarde positie te halen.”

Voor de zekerheid kwam er ook een ambulance ter plaatse. Ambulanceverpleegkundigen hebben het kind gecontroleerd op eventuele verwondingen.