Kind gewond bij verkeersongeluk in Kostverloren

Bij een verkeersongeluk zondagmiddag in de Gerard Doustraat in de wijk Kostverloren is een kind gewond geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 15.20 uur. “Een bestuurder van een personenauto reed door de straat”, vertelt Wind. “Op een gegeven moment stak plotseling een kind de weg over. De automobilist kon het kind niet meer ontwijken, met een aanrijding tot gevolg.” Hulpdiensten waren snel aanwezig. “Verpleegkundigen van een ambulance hebben het slachtoffer behandeld aan diens verwondingen.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk. Vanwege de aanrijding was de straat enige tijd afgesloten voor het verkeer.