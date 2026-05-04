Kids United nog steeds in de race voor ‘ESPN Wedstrijd van je Leven’

G-voetbalvereniging Kids United behoort tot de laatste tien kanshebbers voor de ESPN “Wedstrijd van je Leven”. Dat werd afgelopen zaterdag bekendgemaakt.

De jaarlijkse benefietwedstrijd van voetbalkanaal ESPN bestaat uit een duel tussen een gelegenheidsteam van de zender en een Nederlandse amateurploeg. Kids United stond eerder al in de top-25, maar heeft zich nu ook weten te kwalificeren voor de laatste tien teams.

Om de verkiezing te winnen moeten teams hun best doen om zoveel mogelijk stemmen binnenhalen. De uiteindelijke winnaar wordt gekozen op basis van een combinatie van publieksinzet en de meest opvallende acties.

Kids United heeft de afgelopen periode flink ingezet op promotie om zoveel mogelijk aandacht te genereren. Zo organiseerden zij vorige week samen met Vindicat een grote actie op de Grote Markt om stemmen te verzamelen. Ook kregen zij op social media de hulp van (oud-)spelers van FC Groningen, onder wie David van der Werff, Sven Bouland, Michael de Leeuw en Sergio Padt.

Op zaterdag 10 mei maakt ESPN bekend welk team wordt gekozen. Dit team speelt op 29 mei tegen het gelegenheidsteam FC De Rebellen, een team met oud-profvoetballers als John de Wolf, Theo Lucius en Kees Kwakman. De wedstrijd zal dan ook live te zien zijn op ESPN.