Kerklaan vrijdag weer open voor verkeer

De vernieuwde Kerklaan gaat morgen, vrijdag 8 mei, weer open voor het verkeer. De straat is de afgelopen periode volledig opnieuw ingericht als fietsstraat.

De Kerklaan is nu voorzien van rood asfalt, nieuwe kruispunten en meer groen. Ook zijn er extra bomen geplant en is er meer ruimte gekomen voor fietsenstallingen en deelvervoer.

Doordat de Kerklaan nu een fietsstraat is, hebben fietsers meer ruimte gekregen en zijn auto’s te gast. De maximumsnelheid in een fietsstraat is 30 kilometer per uur.

De vernieuwde Kerklaan is onderdeel van een groter plan van gemeente en provincie om fietsen en wandelen in de stad aantrekkelijker en veiliger te maken.