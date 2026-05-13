Kas als mobiele hulpplek voor Hanze-studenten met ondernemersplannen

De Hanze opende woensdagochtend officieel de zogenaamde ‘Greenhouse’ in de Van OlstBorg. In het speciale gebouwtje, in de vorm van een kas, kunnen studenten terecht voor hulp bij hun onderneming of ondernemersidee.

De Greenhouse bestaat al enkele weken en verhuist de komende tijd tussen verschillende Hanze-gebouwen. In de kas kunnen studenten zonder afspraak binnenlopen als ze vastlopen met hun onderneming of project. Het loket wordt tijdens de openingstijden van de Hanze altijd bemand door mensen met kennis van ondernemerschap.

De kas is een gevolg van promotieonderzoek van Jeroen Loef. Daaruit blijkt dat studenten behoefte hebben aan persoonlijke begeleiding en advies op maat bij ondernemerschap, omdat de standaard niet altijd op hen van toepassing is.

De Greenhouse is onderdeel van een groter Europees project waar de Hanze aan meewerkt, samen met onderwijsinstellingen uit Zwitserland, Ierland en Albanië. Daarin leren deelnemende studenten hoe ze ideeën kunnen ontwikkelen en vertalen naar concrete producten, diensten of maatschappelijke oplossingen.